Olbia 3 febbraio 2026 – Prende il via un nuovo ciclo di incontri dedicati all’archeologia e alla storia della Sardegna all’Olbia Community Hub. L’iniziativa, proposta per il terzo anno consecutivo, nasce dalla collaborazione tra Olbia Community Hub e Associazione Sardegna Turistica e si rivolge alla città con l’obiettivo di approfondire la conoscenza del patrimonio storico dell’isola.

Il progetto, intitolato “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”, intende raccontare un volto meno conosciuto del territorio, lontano dall’immaginario legato esclusivamente al mare, mettendo al centro civiltà antiche e stratificazioni storiche che attraversano i secoli. Dalle presenze nuragiche alle influenze fenicie e greche, fino all’età romana e medievale, il ciclo propone un viaggio nella Sardegna abitata e trasformata dall’uomo.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio 2026 alle 18:00 nella sede dell’Olbia Community Hub in via Perugia 3. L’incontro, dal titolo “Olbia fenicia e Olbia greca: la nascita della città”, sarà curato dall’archeologo Rubens D’Oriano e moderato da Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica. Al centro, le origini della città e le stratificazioni storiche che hanno contribuito a definirne l’identità urbana e culturale.

Il ciclo prosegue nel solco di un format già consolidato, con il coinvolgimento di archeologi e professionisti impegnati nello studio, nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna. Gli altri incontri saranno annunciati nelle prossime settimane. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.