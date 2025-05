OBIA. Dopo il concerto di ieri sera al parco Fausto Noce, inserito nei festeggiamenti per San Simplicio, Fabrizio Moro ha pensato bene di chiudere l’esperienza sarda con una storia sui social: “Grazie Olbia, Grazie Sardegnoli”.

Peccato che “Sardegnoli” non suoni come un gentile omaggio al popolo dell’Isola ma ricordi piuttosto un nome adatto alla fauna locale. “Quando la grammatica va in vacanza a Tavolara” ha commentato un utente su Facebook. Qualcun altro ha tagliato corto: “Un bel concerto, ma sul finale serviva il correttore”.

Moro, dal canto suo, non ha rimosso la storia. Forse solo un lapsus di fine concerto oppure un modo creativo per dire che in Sardegna si è sentito a casa.