Olbia 19 settembre 2025 – Con il taglio del nastro in piazza Elena di Gallura è entrata ufficialmente nel vivo “Esci dal tunnel. Non bruciarti il futuro”, la campagna contro i danni del tabacco promossa da Walce. Per la prima volta in Sardegna, l’iniziativa, organizzata a Olbia in collaborazione con il Comune, la Asl Gallura e il Mater Olbia Hospital, approda in Gallura con un allestimento dal forte impatto: un grande tunnel a forma di sigaretta che accompagna i cittadini in un’esperienza immersiva tra pannelli informativi e contenuti digitali per smettere di fumare, e la possibilità di effettuare una spirometria gratuita.

La tappa olbiese è la sesta del 2025, dopo le esperienze in altre città italiane, e anticipa gli appuntamenti di Monza, Genova e Verona. All’interno del tunnel, oncologi, pneumologi e psicologi saranno a disposizione per due giornate e accoglieranno i visitatori per effettuare spirometrie e fornire informazioni sui programmi di screening del tumore al polmone e consigli mirati per smettere di fumare.

La spirometria è un esame semplice e non invasivo che permette di misurare la capacità e l’efficienza respiratoria, utile per individuare precocemente eventuali malattie dei polmoni e per valutare i danni causati dal fumo. Quattro i medici pneumologi protagonisti dell’iniziativa – Piero Zedda, Giulia Ruzittu, Alice Nizzi e Simone Oppo – che si alternano nell’esecuzione degli esami mettendo a disposizione gratuitamente la loro professionalità per tutto il fine settimana. L’accesso è libero, sabato 20 settembre dalle 10:00 alle 18:00 e domenica 21 dalle 10:00 alle 17:00.

“Esci dal tunnel” si inserisce in una più ampia strategia europea di contrasto al tabagismo. L’Italia, infatti, partecipa attivamente agli obiettivi fissati dall’Unione Europea per ridurre il consumo di tabacco entro il 2040, puntando su campagne di prevenzione, riduzione dei rischi e promozione di stili di vita sani.

All’inaugurazione della tappa olbiese hanno partecipato Claudio Sini, dirigente medico dell’ospedale Giovanni Paolo II e membro del direttivo nazionale di Walce Aps, Myriam Melillo, psicologa psicoterapeuta del Serd di Olbia, oltre a medici della Asl Gallura e del Mater Olbia. Presenti anche il vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni e la vicesindaca di Olbia Sabrina Serra.