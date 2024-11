OLBIA. L’educazione alimentare passa anche attraverso il teatro. Dopo Sassari, il nuovo progetto innovativo di Campagna Amica Nord Sardegna è sbarcato a Olbia. Settanta bambini della scuola dell’infanzia via Leonardo da Vinci, del 1° circolo, travestiti da api, alberi, fiori e frutti hanno presentato al museo archeologico “La Sardegna a km0”.

L’iniziativa è stata coordinata dalla responsabile di Campagna Amica Nord Sardegna Lucia Oggiano e dalla referente locale di Coldiretti Nord Impresa Maria Bonaria Meloni. Il progetto di educazione alimentare, partito nel 2019, è stato formalizzato con un protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Istruzione per promuovere sostenibilità nell’alimentazione, economia circolare, green economy, agricoltura di precisione e digitale.

Ad assistere allo spettacolo al Museo circa 200 bambini e molti genitori delle scuole dell’infanzia di Olbia, insieme al direttore di Coldiretti Nord Sardegna Ermanno Mazzetti e al segretario di Coldiretti Olbia Marco Marrone. Presenti anche la vicesindaca del comune di Olbia Sabrina Serra e la dirigente dell’istituto Leonardo da Vinci Giuseppina Anna Rita Pino.

“Il progetto adesso verrà portato nelle scuole e i protagonisti saranno sempre i bambini – spiega Lucia Oggiano – e si articolerà in due giornate, una in classe a scuola e l’altra in un mercato di Campagna Amica. Alla fine coinvolgeremo oltre 5mila bambini di 8 istituti scolastici dell’infanzia e primari del nord Sardegna. Il progetto si concluderà con una grande festa della famiglia all’interno del mercato di Campagna Amica e con la consegna degli attestati per tutti i bambini”.