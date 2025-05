OLBIA. Hanno agito nel silenzio della notte, colpendo due auto parcheggiate in via Friuli e via Corsica, a pochi passi da via Vittorio Veneto. I vandali hanno piegato con violenza gli specchietti retrovisori di entrambe le vetture e si sono accaniti su una delle due, lasciando profondi graffi lungo tutta la fiancata.

I segni, secondo i proprietari, sarebbero stati provocati con un chiodo o un oggetto appuntito. A confermare l’ipotesi dell’orario in cui si è consumato il raid sono alcuni residenti, che avrebbero sentito rumori sospetti intorno alle 2:00 del mattino. Un dettaglio che potrebbe aiutare gli investigatori a restringere il campo delle verifiche.

Le denunce sono state presentate alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. L’atto vandalico ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti che chiedono più sicurezza e controlli nelle ore notturne. “A preoccupare non sono solo i danni – dichiarano alcuni abitanti della zona –. È il pensiero che possa accadere di nuovo, magari già stanotte. Ma noi vigileremo”.