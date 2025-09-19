Olbia 19 settembre 2025 – Domenica 21 settembre, dalle 10:00 alle 13:00, corso Umberto I e corso Vittorio Veneto saranno chiusi al traffico in occasione della “domenica senz’auto”. I divieti scatteranno nel tratto tra via Sassari e via Vittorio Veneto e lungo corso Vittorio Veneto dall’incrocio con via Mameli fino a via Re di Persia. Nelle stesse vie sarà in vigore anche il divieto di sosta e fermata dalle 9:00 alle 13:00.

L’iniziativa rientra nella “Settimana europea della mobilità” e punta a promuovere gli spostamenti a piedi o in bicicletta come alternativa all’auto privata. “Lo scopo di questa manifestazione è, ancora una volta, quello di promuovere la mobilità sostenibile per gli spostamenti di ogni giorno come possibile alternativa al mezzo automobilistico privato” dichiara il sindaco Settimo Nizzi.

Via Mameli e via San Simplicio resteranno percorribili ma senza possibilità di immettersi nei tratti interdetti. Potranno circolare soltanto mezzi pubblici, taxi, NCC, residenti, veicoli per persone con disabilità, soccorso e polizia, con velocità massima di 20 km/h. Per raggiungere la nuova stazione ferroviaria “Olbia Terranova” sarà preferibile utilizzare via Unità d’Italia, mentre non sono previste modifiche per la vecchia stazione.