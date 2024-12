★VIDEO★ OLBIA. La notizia del divieto di balneazione nella spiaggia più cara agli olbiesi ha lasciato perplessi e in alcuni casi increduli i bagnanti presenti nella prima spiaggia, quella che ancora oggi i terranovesi chiamano “La Playa”. Il bagnino di uno stabilimento, una volta affissa l’ordinanza, ha richiamato le persone in acqua con il fischietto invitandole a uscire.

In spiaggia non si parla d’altro. Tutti commentano, qualcuno non si sorprende, altri non ci credono. Ma i più sorpresi sono i turisti: “Non me l’aspettavo qui in Sardegna – ha detto una giovane toscana -. Veniamo qui nel mare più bello d’Italia e succedono queste cose? Questa notizia non mi avrebbe sorpreso se fosse accaduto da noi dove il mare fa schifo ma qui è assurdo”. Di seguito il video ▼