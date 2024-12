OLBIA. Partirà dalla chiesa di Sant’Antonio in via Aspromonte la “Fiaccolata per le vie del fango” nata nel 2014 per ricordare le vittime del ciclone Cleopatra che il 18 novembre del 2013 mise in ginocchio la città causando la morte di sei persone tra le abitazioni di Olbia e tre nel cratere di Monte Pino.

Il corteo, come negli anni precedenti, porterà la luce delle fiaccole attraverso le vie simbolo della tragica alluvione di dieci anni fa: da via Aspromonte a via Lazio fino al canale di via Belgio. “Non sarà una fiaccolata religiosa o politica – si legge nella consueta locandina – ma solo un momento di raccolta e di pensiero per tutti i cittadini che non vogliono dimenticare”. Appuntamento sabato 18 novembre ore 19:00.