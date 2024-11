OLBIA. Domenica 24 novembre Andrea Sanna, in arte Darbula, presenterà il suo fumetto erotico “Mona Lisa”. La serata si terrà nei locali di Suentu Lab, in via Basilicata 24, alle 19:00.

“La scelta del titolo, “Mona Lisa”, non è casuale e non poteva che fare contento il pubblico veneto – aveva dichiarato l’autore a Olbianova -. È stato deciso insieme agli altri ragazzi che compongono il mio collettivo di fumetto, il CO2 Comics”. Un lavoro, il secondo album del 24enne, realizzato questa volta in chiave anni ’80. “Ormai è raro trovare fumetti erotici nel panorama italiano. Pagina dopo pagina, Lisa troverà le risposte sulla sua identità, anche grazie al supporto di una sessuologa”.