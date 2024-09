OLBIA. Dopo l’inaugurazione de “L’incontro”, il centro di ricerca culturale aperto da Daniel Lumera, il biologo naturalista, autore di numerose pubblicazioni scientifiche, ritorna in Sardegna con due appuntamenti con ingresso libero e gratuito, a Olbia e Telti.

Il primo è in programma venerdì 25 agosto alle 19:00. Presso il LivPadbol a Mare e Rocce, in via Mar Tirreno (Pittulongu), verrà presentato il suo ultimo libro, intitolato “28 respiri per cambiare vita” edito da Mondadori.

Un viaggio interiore alla scoperta delle potenzialità della mente con un’attenzione particolare al respiro. Un libro che spinge sull’importanza del ritorno a ciò che nella vita è essenziale. “La risposta che dà il testo – dichiara Daniel Lumera – sta in strategie efficaci e nove passi per tenere la mente in salute e svilupparne il potenziale, a beneficio della nostra vita in ogni suo aspetto.

Grazie alle strategie più efficaci che io stesso ho sperimentato in prima persona è possibile esperire il potere della presenza mentale, risvegliare l’intelligenza del cuore, riconoscere i nostri desideri più autentici, eliminare i veleni della mente e liberarci dai codici comportamentali disfunzionali e inconsapevoli, coltivare la creatività, vivere esperienze percettive e cognitive straordinarie che vanno oltre la consueta visione del mondo”.

Il secondo appuntamento con Daniel Lumera è fissato sabato 26 agosto. Al centro L’incontro, in località Sarra d’Oddastru, a Telti, si terrà, a partire dalle 17:00, “Dialoghi sull’incontro”. Ci saranno anche don Francesco Fiorillo, custode e responsabile della Fraternità Monastero San Magno di Fondi (Latina), e Francesco Cassitta.

In programma un percorso meditativo per conoscere il centro e, a seguire, un approfondimento sul tema dell’incontro. “Un argomento quanto mai attuale – spiega Lumera – che si focalizzerà sull’incontro con se stessi, con l’altro, con la vita, la nascita, la morte, la natura”.

Alle 21:30 la serata si sposterà in piazza Duomo. Il comune di Telti sottoscriverà il Manifesto delle città gentili aderendo al progetto nazionale ideato da Lumera e promosso da My Life Design Odv per diffondere i valori di gentilezza, gratitudine, felicità e perdono. Telti si unirà così ai cinquanta “Comuni gentili” d’Italia.

Parteciperanno, oltre al biologo naturalista, il sindaco di Telti, Vittorio Pinducciu, che firmerà il documento, la vicesindaca Piera Azzena, Nico Caiazza, presidente della ODV, e l’educatrice Valeria Pompili.