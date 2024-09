OLBIA. Qualche anno fa ha creato quasi per caso un gruppo Whatsapp per amanti della Renault 4 e dopo il primo raduno con la partecipazione di club internazionali a Masua, nel sud dell’Isola, Ludovico Fara, 32 anni, olbiese, organizza un nuovo viaggio, dal 17 al 20 ottobre prossimi, questa volta in Corsica con partenza da Santa Teresa Gallura.

“È aperto ai possessori di Renault 4 e derivate – spiega Fara, fondatore del Club Renault 4 Sardegna -. Ho ereditato la passione da mio padre ma non è stato amore a prima vista. Inizialmente odiavo andare in giro con quest’auto. Poi a 18 anni è stata la mia prima macchina e ho iniziato a innamorarmene. Nel 2011 sono andato con mio padre a un raduno internazionale in Francia con più di mille esemplari da tutto il mondo. Abbiamo anche preso una seconda Renault 4, che poi è diventata mia, e da quel momento ho cominciato a girare l’Europa”. Tra i viaggi del 32enne a bordo della sua R4, il “4L Trophy”, la gara di beneficenza che parte da Biarritz, in Francia, e arriva a Marrakech. Di seguito il programma del raduno in Corsica ⬇️

Giovedì 17 ottobre

•Ritrovo Giovedì 17 ottobre al porto di Santa Teresa Gallura alle ore 14.45.

•Partenza per Bonifacio ore 15.30 con traghetto Moby. (Prezzi e dettaglio a fondo pagina)

•Arrivo al porto di Bonifacio alle 16.15 circa e partenza per Porto Vecchio per il campeggio La Matonara. (Prezzi e dettaglio a fondo pagina).

•Relax al campeggio: sistemazione tende o chalet da prenotare singolarmente sulla base delle proprie esigenze

•La sera, passeggiata a Porto Vecchio e cena nel paese. Locale da concordare con il gruppo

Venerdì 18 ottobre

•Colazione presso bar del campeggio.

•Partenza ore 10 per Zonza con sosta per foto panoramiche a Lu Spidali (1000m circa).

•Sosta intorno al lago alpino per foto alle macchine allineate.

•Arrivo a Zonza e visita del paese.

•Partenza per Col di Bavella e arrivo presso ristorante Le Refuge(indirizzo al fondo pagina). verso le ore 13. Pranzo alla carta o menu fisso in base alle adesioni.

•Ore 15 circa partenza per Solenzara sul mare, dalla strada panoramica che costeggia i torrenti e le piscine naturali. Percorso da fare piano e in sicurezza (circa un’ora).

•Sosta nel centro di Solenzara e rientro per Porto Vecchio intorno alle 17.

• Cena nella pizzeria del campeggio o nella zona

Sabato 19 ottobre

•Colazione al campeggio o vicino.

•Partenza alle 10 per Propriano, con sosta a Pianottoli e Rocca Pina.

•Arrivo alla spiaggia del Lido, eventuale bagno e pranzo al ristorante Le Corsaire (indirizzo e dettagli al fondo pagina), fronte spiaggia, alla carta o da concordare in base alle adesioni.

•Ore 15 circa rientro con sosta a Sartene, bellissimo centro.

•Sosta a Sartene, foto e rientro verso il campeggio.

•Cena in centro da decidere con il gruppo