Olbia 22 settembre 2025 – Come si passa da un punto infinitamente piccolo e bollente alla complessità del cosmo che conosciamo oggi? A questa e molte altre domande risponderà Paolo Padovani, astronomo dello European Southern Observatory, che venerdì 10 ottobre alle 18:30 guiderà il pubblico del museo archeologico nell’incontro divulgativo “Dal Big Bang a noi in un’ora”. L’ingresso è libero.

Padovani, tra i massimi esperti nello studio delle galassie e delle origini cosmiche, guiderà il pubblico dalle prime particelle sorte dopo il Big Bang, alla formazione di stelle e galassie, fino al racconto dell’apparizione della vita. L’appuntamento rappresenta la chiusura di una settimana di conferenza scientifica internazionale ospitata a Olbia e dedicata al ciclo di vita delle galassie. Studiosi da tutto il mondo si confronteranno sull’evoluzione di ammassi e gruppi galattici attraverso l’interazione con l’ambiente circostante.

L’astrofisico incontrerà anche gli studenti delle scuole superiori per un’anteprima speciale, pensata per avvicinare i ragazzi ai temi dell’astrofisica e al racconto delle origini dell’Universo. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Regione Sardegna, del Comune di Olbia e dell’ESO. Un’occasione per avvicinarsi a una delle grandi domande della scienza e ascoltare uno dei maggiori esperti del cosmo.