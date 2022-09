OLBIA. La Geasar in collaborazione con l’Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, organizza tre giornate di dimostrazione degli artigiani sardi al lavoro. L’evento si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 settembre 2022 dalle 14:00 alle 20:00.

Nella Hall Centrale dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda sarà allestita l’esposizione di 18 professionisti tutti certificati dalla piattaforma della Regione Sardegna.

A partecipare con i loro laboratori ed esposizioni saranno, per la categoria della lavorazione della ceramica,

Artigianato Massidda di Monserrato (CA), Vanessa Gagliega di Capoterra (CA), Valeria Tola di Macomer (NU)

e Gruppo Interno di Rosaura Sanna di Nuoro;

per la lavorazione del cuoio, Graziano Viale di Cabras (OR), per la tessitura e la lavorazione di tessuti, La Tessilarredo di Domenica Fadda di Calangianus (SS), S’Iscaccu di Anna Deriu di Bolotana (NU) Atelier Marinella Staico di Assemini (CA), King George di Grazia De Vita di Quartu Sant’Elena (CA);

per il ricamo, L’Isola del ricamo di Decimomannu (CA), per la modellazione del legno, Domenico Cugusi di Gavoi (NU) e Gian Piero Bitti di Nule (SS); per l’oreficeria gli orafi Andrea Cadoni di Cagliari, Fratelli Nieddu di Dorgali (NU) e Salvatore Goddi di Nuoro; a rappresentare la categoria della lavorazione del vetro la Vetro Tiffany Alcoa di Simaxis (OR), mentre per il metallo Francesca Frau di Serrenti (VS) e AV Metal di Sarule (NU).

Nei tre giorni di “Artigiani in aeroporto” si alterneranno le voci di tre interpreti della musica italiana diretti da Max Borrelli. Collegamenti radio in collaborazione con Radio Supersound. Di seguito il programma: