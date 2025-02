★VIDEO★ OLBIA. Una folla commossa ha gremito oggi il sagrato della chiesa di Nostra Signora de La Salette per l’ultimo saluto a Ernesto Truddaiu, figura storica e amatissima del calcio olbiese. Amici, ex compagni di squadra e numerosi tifosi dell’Olbia Calcio si sono stretti attorno alla famiglia del “pendolare del calcio”, come lo ha affettuosamente definito don Gianni Sini durante l’omelia.

“Siamo qui per accompagnare il nostro fratello – ha detto il parroco –. Ernesto ha vissuto per la famiglia e i figli, pur essendo un pendolare del calcio da professionista.” Don Sini ha ricordato la straordinaria capacità di Truddaiu di creare legami di amicizia anche al di fuori del rettangolo di gioco, sottolineando quanto fosse amato e popolare non solo a Olbia ma in tutte le squadre in cui ha militato, fino alle ultime esperienze in Sardegna a Santa Teresa e Calangianus.

La cerimonia ha toccato il suo momento più emozionante con le parole del figlio Francesco, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la famiglia in questo difficile momento. All’uscita del feretro, i tifosi dell’Olbia hanno reso omaggio a Truddaiu dispiegando uno striscione con la scritta “Ciao Ernesto, vecchio capitano di una grande Olbia”, accompagnato da un coro in suo onore. Un tributo speciale è arrivato anche dalla Curva Nord Pagani, che ha inviato un omaggio floreale in ricordo della stagione 1982/83, quando Truddaiu vestì la maglia della Paganese. Di seguito il video: