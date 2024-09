OLBIA. Nuova vita per il mercato del giovedì di San Pantaleo che dopo un anno di purgatorio è pronto a ritornare “a casa”. Trasferito un anno fa in via Poletti a causa di problemi legati al piano di sicurezza e al numero degli stalli, da giovedì 4 luglio ritornerà nel borgo di Olbia.

Respinto il ricorso per la richiesta di ulteriori stalli da parte del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, gli spazi espositivi sono fissati a 57. “Siamo felici che il mercato ritorni a San Pantaleo – dichiara l’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi del comune Marco Balata -. Abbiamo fortemente creduto nel nuovo piano di sicurezza e siamo sicuri sia la scelta migliore per poter far ripartire un appuntamento clou del borgo”.