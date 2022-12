OLBIA. Meno di ventiquattr’ore alla maxi esercitazione nazionale della Croce Rossa Italiana e al molo Brin si inizia l’allestimento del villaggio in cui si terranno le simulazioni sabato 3 dicembre.

Olbia si prepara ad accogliere circa 400 volontari CRI da tutta Italia che con le loro divise rosse “invaderanno” il centro. La simulazione, che si terrà in due ospedali da campo, riguarderà la risposta dei soccorritori a minacce CBRN (chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari) e ha lo scopo di formare i volontari sulle emergenze sull’Isola e sensibilizzare i cittadini.

“Con questo importante evento la nostra città diventa protagonista – ha dichiarato questa mattina la vicesindaca Sabrina Serra durante la conferenza stampa di presentazione -. Croce Rossa è sempre in prima linea per fronteggiare le emergenze e siamo contenti che abbia scelto proprio Olbia. È un bel un segnale positivo”.

Presenti Ignazio Schintu, direttore Area Operazioni, Emergenze e Soccorsi di Croce Rossa, Alessandro Brunialti, delegato nazionale Operazioni Emergenza e Mirko Contu, presidente della CRI Comitato di Olbia.

“Siamo molto contenti che l’esercitazione venga fatta qui – ha detto Contu ringraziando la Croce Rossa nazionale -. Per noi, che siamo quasi duecento volontari, è un grande risultato anche in vista della futura sede nazionale che nascerà prossimamente in via Congo ad Olbia e che avremo in comodato d’uso”.

Secondo Alessandro Brunialti “Sarà un’importante occasione per comprendere come raggiungere la Sardegna in caso di emergenza. Ci auguriamo di imparare molto e capire come operare”.

Si inizierà dalla mattina dalle 9.00 alle 13:00 con l’addestramento per il modulo maxiemergenza, potabilizzatori e idrovore che si terrà anche dalle 15:00 alle 18:00. Dalle 10:00 alle 13:00 è in programma il primo scenario di esercitazione mentre il secondo dalle 15:00 alle 18:00.

La parola d’ordine sarà “prevenzione”. “Il Comune di Olbia – ha affermato Bruno Schintu – sta facendo una cosa che pochi hanno il coraggio di mettere in campo: la prevenzione, che nasce attraverso la formazione. La Croce Rossa, infatti, non è solo ambulanza. Nove anni fa eravamo qui per l’alluvione e da sardo mi sento orgoglioso che questo grande evento venga realizzato a Olbia”.

Il villaggio sarà visitabile dal pomeriggio di sabato mentre domenica 3 si terrà il convegno della Croce Rossa “Le attività della CRI in risposta ai disastri” al quale parteciperanno gli attori che lavorano sulle emergenze.