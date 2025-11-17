Olbia 16 novembre 2025 – I Carabinieri di Olbia hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile di una serie di condotte violente e pericolose avvenute in centro. L’intervento è scattato intorno alle 12:00 a seguito di una segnalazione giunta al 112 (NUE) che ha condotto i militari presso la stazione ferroviaria cittadina.

Poco prima, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, si era introdotto all’interno di un’auto ferma a un incrocio in via Vittorio Veneto sorprendendo l’anziana conducente che, impaurita, era riuscita ad allontanarsi e a chiedere aiuto.

Raggiunta la stazione ferroviaria, ha continuato a disturbare i presenti e si è introdotto in un’area di cantiere. All’arrivo dei Carabinieri ha tentato di opporsi all’identificazione e si è armato di una spranga in ferro con la quale ha cercato di colpire i militari. È stato bloccato in sicurezza prima che potesse ferire qualcuno.

Coordinati nelle attività dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, i Carabinieri lo hanno tratto in arresto. L’uomo si trova nella casa circondariale di Sassari Bancali, a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza con rito direttissimo.