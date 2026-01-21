OLBIA – Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), percorsi triennali gratuiti per il conseguimento di una qualifica professionale, nell’esclusiva sede dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda presso le aule di SPS S.r.l.

I corsi di Istruzione e Formazione Professionale sono finalizzati all’assolvimento del diritto e dovere di

istruzione e formazione e al conseguimento della qualifica professionale triennale di livello 3 EQF.

Il titolo è spendibile in tutto il territorio comunitario; per questo motivo desideriamo offrirvi alcune tra le

qualifiche più richieste dal repertorio del mercato del lavoro.

Sviluppo Performance Strategie S.r.l., ente formativo accreditato presso la Regione Autonoma della

Sardegna, promuove l’avvio di quattro corsi IeFP presso l’esclusiva sede di Olbia, sita al primo piano

dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda Karim Aga Khan IV.

Per il triennio 2026-2029 sono stati selezionati i seguenti indirizzi:

OPERATORE DEL BENESSERE – Indirizzo 2: erogazione dei servizi di TRATTAMENTO ESTETICO

L’operatore del benessere si occupa del processo di trattamento estetico della persona.

Può svolgere le attività di trattamento relative al benessere psico-fisico e che favoriscono il

mantenimento, il miglioramento e la protezione dell’aspetto della persona, con competenze negli

ambiti dell’accoglienza, dell’analisi dei bisogni e dei trattamenti estetici di base. Infine, collabora al

funzionamento e alla promozione dell’esercizio.

L’operatore grafico interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione grafica. La formazione

gli consente di svolgere, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, attraverso la

realizzazione di disegni e immagini con la grafica vettoriale, curandone funzionamento e modalità di

presentazione, grazie all’utilizzo di software professionali.

L’operatore ai servizi di impresa interviene, a livello esecutivo, nel processo di amministrazione e

gestione aziendale. La qualificazione gli consente di svolgere attività relative alla gestione,

elaborazione, trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di

natura amministrativo-contabile.

L’operatore informatico interviene nel processo di sviluppo e gestione di prodotti e servizi

informatici. La qualificazione gli consente di svolgere attività con competenze relative al supporto

operativo ai sistemi e alle reti ed alle soluzioni di Data management, nello specifico negli ambiti

dell’installazione, configurazione e utilizzo di supporti e dispositivi informatici hardware e software

presenti nell’office automation e a supporto della comunicazione digitale, della manutenzione

ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, dell’elaborazione,

manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali.

I corsi sono rivolti a giovani di età compresa tra i 13 e i 18 anni (fino a 17 anni e 364 giorni alla data di avvio

del corso), residenti o domiciliati in Sardegna e in possesso della licenza media.

Hanno una durata triennale, pari a 990 ore per ciascuna annualità, suddivise tra lezioni in aula, laboratori e

alternanza rafforzata (AR) presso aziende del territorio. A partire da quest’anno sono state introdotte 100 ore extra di formazione specialistica.

I percorsi includono, inoltre, lo studio di materie di cultura generale del biennio delle scuole secondarie di

secondo grado, quali italiano, matematica, inglese, storia.

Il materiale didattico sarà fornito direttamente dai docenti e dall’Agenzia Formativa; pertanto non è

previsto l’acquisto di libri.

Grazie a questa organizzazione didattica, è inoltre possibile il rientro nel sistema scolastico tradizionale per

il conseguimento del diploma.

È possibile iscriversi tramite il portale Unica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, accedendo al

seguente link: https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/iscrizioni

In accordo con il Comune di Olbia, abbiamo attivato solo per voi la possibilità di un orientamento

personalizzato (previo appuntamento) in via Perugia dove la dott.ssa Viola Spano, futura tutor dei

percorsi, potrà fornire tutte le informazioni oltre che accompagnarvi nel perfezionamento dell’iscrizione.

PERCHÈ SCEGLIERE NOI?

Location esclusiva presso l’Aeroporto di Olbia;

Aree studio;

Aree food convenzionate;

Connessione con il mondo lavorativo grazie alle partnership che la SPS S.r.l. ha realizzato e

sostenuto in 23 anni di attività formativa;

Personale qualificato a supporto della formazione: direttore, coordinatore didattico, segreteria,

assistenza tecnica e tutor;

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, o supporto, contattare l’Agenzia all’indirizzo mail

formazione@spssrl.net o telefonicamente (anche WhatsApp) 0789 645744.

Saremo lieti di aiutarvi!