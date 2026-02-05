Olbia 5 febbraio 2026 – I Carabinieri del reparto territoriale hanno intensificato i controlli nel territorio comunale. Nel corso dei posti di controllo stradali, i militari hanno denunciato tre persone per detenzione e porto illegale di strumenti atti ad offendere.

Una donna è stata denunciata perché, a seguito di un controllo veicolare, è stata trovata in possesso di due coltelli a serramanico, della lunghezza complessiva di 16 centimetri con lama di 6,5 centimetri, e di un dispositivo a impulsi elettrici funzionante. Un uomo è stato invece trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 13 centimetri, con lama di 5 centimetri. Anche lui è stato denunciato. In un terzo episodio, un minorenne è stato individuato in possesso di un coltello vietato.

I controlli hanno interessato anche altri comuni del nord Sardegna. A Valledoria una denuncia per ricettazione è scaturita da un ordinario controllo alla circolazione stradale: l’uomo avrebbe tentato di sottrarsi al posto di controllo e una volta bloccato è risultato privo di patente, con veicolo senza copertura assicurativa.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di recuperare un’autovettura e un motore nautico risultati oggetto di furti avvenuti nei giorni precedenti. Dopo il sequestro, la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.