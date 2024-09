OLBIA. Si avvicina il primo grande evento olbiese dei Bearded Villains Sardinia. Da venerdì 26 a domenica 28 maggio, Olbia riunirà i quaranta membri sardi dell’associazione internazionale, nata negli Stati Uniti nel 2014, e conosciuta in tutto il mondo per le sue manifestazioni benefiche realizzate dagli amanti della barba e delle motociclette.

“Sarà un momento speciale per la città – dichiara Salvatore Sechi di Bearded Villains Sardinia -. È Olbia che abbiamo scelto per festeggiare i primi cinque anni dalla nostra fondazione. Il ricavato, tolte le spese per l’organizzazione della manifestazione, sarà utilizzato per l’acquisto di quanto necessario ai bambini seguiti dal Movimento per la Vita di Olbia, presidente Nadia Spano, come latte artificiale, pannolini, omogeneizzati, pastine, pappe, biscottini, abbigliamento e scarpe.

Vogliamo dare un aiuto alle famiglie olbiesi meno fortunate e tra gli appuntamenti in programma abbiamo pensato anche ad un’asta di beneficenza. Alcuni esercenti della città ci forniranno gli oggetti da matterete all’asta e contiamo sulla presenza dei barbieri del barbershop The New Old School e dei tatuatori del Bettielove Tattoo per tutta la serata del 27 maggio”.

Il team sardo punta al coinvolgimento degli olbiesi affinché la manifestazione sia davvero indimenticabile. “L’organizzazione dell’evento di Olbia, curata da me e Daniele Serra, non è affatto semplice ma ce la stiamo mettendo tutta – spiega Sechi -. Ci aspettiamo che la città aderisca con entusiasmo e contiamo sulla partecipazione di tutti. Noi del capitolo sardo saremo oltre quaranta e siamo certi sarà una grande reunion”.

Di seguito il programma completo della manifestazione: