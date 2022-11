OBLIA. È in programma lunedì 14 novembre, al Jazz Hotel in via degli Astronauti, il quinto congresso provinciale della Filcams Olbia-Tempio per fare il punto sulla stagione turistica 2022.

Si inizierà alle 10:00 con la relazione del segretario generale Danilo Deiana, con aggiornamenti su turismo, commercio, grande distribuzione, vigilanza privata, servizi e altri settori gestiti dalla categoria.

“Saranno diffusi, tra gli altri, i dati sulla stagione turistica 2022 che, al pari di quella del 2019, ultimo anno prima della pandemia, confermano e anzi consolidano il ruolo della Gallura come leader in Sardegna” fanno sapere dalla Filcams CGIL.

Seguiranno altri interventi. Alle 11:00 il dibattito congressuale, alle 12:30 parlerà la segretaria generale Filcams regionale Nella Milazzo; alle 15:00 prenderà la parola la segretario generale della Cgil Gallura Luisa Di Lorenzo mentre alle ore 15:30 toccherà a Michele Carpinetti della Filcams nazionale.

Di seguito il programma del congresso:



BROCHURE FILCAMS CGIL 2022-1