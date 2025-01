OLBIA. È in programma giovedì 16 gennaio alle 17:00, presso l’aula magna del Polo UniOlbia in via Porto Romano n. 8, la conferenza pubblica “Il nuovo PAI di Olbia: sicurezza e sviluppo per la città. Presentazione per la popolazione e indicazioni operative”.

Durante l’incontro, al quale parteciperanno il sindaco di Olbia Settimo Nizzi e l’ing. Simone Venturini, i cittadini potranno conoscere la nuova variante al Piano di Assetto Idrogeologico entrata in vigore con la pubblicazione del decreto n. 152 del 19 dicembre 2024 sul Buras (Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna) n. 1 del 2 gennaio 2025.

L’approvazione e la pubblicazione rappresentano un passo cruciale per la sicurezza del territorio, introducendo nuove regole obbligatorie per la gestione del rischio idrogeologico. La variante, avanzata dal Comune di Olbia, prevede l’aggiornamento del reticolo idrografico regionale e l’individuazione di interventi specifici per prevenire alluvioni e frane. I cittadini interessati sono invitati a partecipare.