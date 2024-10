OLBIA. La risoluzione stragiudiziale delle controversie passa anche attraverso Confcommercio Nord Sardegna. La parola d’ordine è “semplificare”.

Grazie a un accordo tra l’Ente e il T.G.A.N. (Tribunale Giudiziario Arbitrale Nazionale), i cittadini, e quindi non solo gli associati di Confcommercio, potranno vedere risolte le cause giudiziarie entro 90 giorni.

L’accordo è stato presentato questa mattina alla stampa dal presidente di Confcommercio Nord Sardegna, Edoardo Oggianu, dal direttore Nino Seu e dal presidente nazionale del Tribunale Giudiziario Arbitrale, Marco Albano.

“Non vogliamo sostituirci alla giustizia ordinaria – ha dichiarato Albano -, ad essa siamo propedeutici. Nella circoscrizione di Tempio Pausania contiamo circa 1500 pratiche all’anno che riguardano il contenzioso medio. Vogliamo dunque offrire l’opportunità di definire le cause attraverso un verbale di accordo che ha efficacia di titolo esecutivo immediato ed è equiparato ad una sentenza passata in giudicato”.

L’iniziativa, presentata nel 2020, avrebbe dovuto prendere il via in quell’anno ma venne stoppata a causa della pandemia. Tra le materie previste dalla legge per la mediazione: condominio, diritti reali, usucapione, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il Tribunale Arbitrale opererà direttamente dalla sede di Confcommercio, in via Ogliastra. Tra i vantaggi, oltre alla celerità della decisione, l’abbattimento dei costi che comprende bonus fiscali fino a 50mila euro.

Per accedere al servizio occorre recarsi in Confcommercio previo appuntamento telefonico. “Puntiamo ad essere più vicini ai commercianti e ai cittadini – ha detto Oggianu -. Intendiamo tutelare gli associati e offrire a tutti la possibilità di definire velocemente le controversie della vita quotidiana”.

Informazioni: 078923994.