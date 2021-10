Vittoria dopo due sconfitte consecutive, primo successo esterno e porta inviolata: non poteva finire in modo migliore il turno infrasettimanale per l’Olbia che supera per 2-0 il Montevarchi e guarda con maggiore serenità al prossimo match casalingo contro il Modena.

Da segnalare la buonissima prestazione di Ciocci che in almeno tre occasioni si supera e salva l’Olbia. La prima vera occasione della partita è olbiese con il palo colpito da Biancu al 26° dopo un ottimo affondo di Lella.

Nei minuti successivi l’Olbia deve ringraziare Ciocci: al 27° il numero uno bianco respinge il tiro di Barranca. Al 41° e al 44° ancora Ciocci sugli scudi sul tiro a distanza di Jallow e sulla conclusione di Mercati.

È l’Olbia a trovare il gol del vantaggio sul finire del primo tempo: lancio per Udoh che da centrocampo arriva fino all’area di rigore toscana, supera un difensore e mette a segno il vantaggio bianco. Ancora Udoh pericoloso al 50° con un tiro che termina di pochissimo sul fondo.

Al 62° l’Olbia raddoppia con il gol di Travaglini che indirizza in rete una palla vagante dopo un calcio d’angolo.

I padroni di casa si rendono pericolosi in due occasione con protagonista l’ex Doratiotto che al 75° sfiora il gol del 2-1 ma è ancora Ciocci a dire no. Brivido per l’Olbia all’86° con sempre Doratiotto che spara alto a porta praticamente vuota, dopo una leggerezza della retroguardia dei bianchi.

Non bastano i cinque minuti di recupero al Montevarchi per raddrizzare la partita ed è anzi l’Olbia a sfiorare il gol ma Udoh non riesce ad incrociare il pallone in mezzo all’area. Domenica al Nespoli arriva il Modena.