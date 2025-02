★VIDEO★ OLBIA. Una nuova sala, situata al piano terra degli uffici di Confcommercio Olbia in via Ogliastra, è stata intitolata a Gianni Ponsanu, ex presidente del Centro Commerciale Naturale Olbia Centro, scomparso improvvisamente nel 2020. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amici e colleghi, che hanno reso omaggio a un imprenditore stimato per il suo impegno nella crescita del commercio locale e della comunità olbiese.

Nuovo direttivo per il CCN Olbia Centro

In concomitanza con l’inaugurazione della sala, è stato presentato ufficialmente il nuovo direttivo del Centro Commerciale Naturale Olbia Centro, che rappresenta i commercianti del centro storico. Alla guida della rinnovata associazione è stato nominato Giuseppe Marrone, affiancato dai consiglieri Luca Uleri, Luca Mallus, Gabriele Ciriminna, Gianni Priarone, Antonio Rosas, Francesco Ponsanu e Natalie Belli. Tra le prime iniziative annunciate dal nuovo direttivo, il ritorno di “Centro in Fiore”, evento che manca a Olbia da circa sei anni e che ha sempre avuto un forte richiamo per cittadini e turisti.

Un tributo a Gianni Ponsanu

La Sala Gianni Ponsanu, situata all’interno della sede di Confcommercio Olbia, sarà destinata a ospitare conferenze, incontri e sessioni di formazione per i commercianti e gli operatori del settore. Un’iniziativa particolarmente sentita dalla famiglia di Gianni Ponsanu, rappresentata dalla moglie Mariangela, dai figli Francesco e Alessio e dal fratello gemello Nicola, anch’egli ottico.

Un olbiese d’adozione, amato dalla sua città

Gianni Ponsanu, scomparso nel settembre del 2020 a soli 58 anni, è stato un punto di riferimento per il commercio cittadino e un promotore di iniziative capaci di valorizzare il centro storico. Il suo ricordo ha suscitato grande commozione tra i tanti amici e colleghi presenti all’inaugurazione.

Nato in Belgio da padre sardo nato a Talavà (frazione di Budoni) e madre lucana, Ponsanu era cresciuto in una famiglia di emigrati: il padre lavorava nelle miniere. Quando decise di tornare in Sardegna, scelse Olbia, instaurando fin da subito un forte legame con la città. Ottico di professione, come il fratello gemello, si è distinto per la sua grande empatia e la capacità di coinvolgere le persone. Alla guida del CCN Olbia Centro, è stato un vero trascinatore e un esempio di dedizione e altruismo.

I presidenti del CCN Olbia Centro

Prima di Gianni Ponsanu, alla presidenza del Centro Commerciale Naturale Olbia Centro si sono succeduti Nino Dessena (dal 2000 al 2009, il più longevo, con Giambattista Giagheddu come vice), Gino Piro, Angelo Pagano, Giovanna Maria Pasella, Cristiano Putzu e, infine, Gianni Ponsanu, l’ultimo presidente in carica prima del nuovo direttivo.

All’evento abbiamo partecipato anche noi e abbiamo raccolto alcune testimonianze. Il video contiene anche una breve intervista che Gianni Ponsanu rilasciò a Olbianova nel gennaio del 2020, pochi mesi prima della sua scomparsa. Di seguito il video: