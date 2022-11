OLBIA. Si terrà sabato 26 novembre la 26esima Giornata della colletta alimentare. I punti vendita che aderiscono all’iniziativa in città sono:

Spazio Conad, centro commerciale Terranova;

Spazio Conad, centro commerciale Olbia Mare;

Superpan, piazza Crispi;

Lidl zona aeroporto;

Romagnolo, viale Aldo Moro;

Dettori Crai, via Sangallo;

Md, zona aeroporto;

Md, via Roma;

Md, corso Vittorio Veneto;

MD, zona Basa.

“In ciascuno di essi – fanno sapere gli organizzatori della colletta alimentare – sarà possibile donare alimenti non deperibili (verdura in scatola, carne in scatola, tonno in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia), oppure offrire un turno volontario di due o più ore”.

Per segnalare ancora la propria disponibilità mandare un messaggio whatsapp a Daniele (tel. 3316085145) Filippo (tel. 3479808044).