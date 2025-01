OLBIA. All’Archivio Mario Cervo prende il via la rassegna “Narami” (Dimmi, in terranovese) con cinque appuntamenti che celebrano la musica, l’arte e la cultura della Sardegna. Dal 16 gennaio al 13 febbraio, la sala ospiterà una serie di incontri condotti dalla speaker radiofonica Rita Nurra, in un format tra emozioni e ricordi. Tutti alle ore 18:00.

L’idea nasce da un programma radiofonico ideato anni fa dalla stessa Nurra, in collaborazione con l’indimenticato Tommy Rossi, in cui gli ospiti si raccontavano in modo spontaneo, come in un salotto tra amici. Le serate si animeranno di storie legate alla musica preferita degli ospiti, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di aspetti inediti delle loro vite, sia personali che professionali. Attraverso canzoni, immagini e foto, i protagonisti apriranno il “cassetto dei ricordi” per rivelare aneddoti e storie in un’atmosfera intima e coinvolgente.

IL PROGRAMMA

•16 gennaio: Giuliano Marongiu, presentatore e showman

•23 gennaio: Marella Giovannelli, giornalista e scrittrice

•30 gennaio: Roberto Becca, ostetrico e cantante

•5 febbraio: Giuseppe Masia, comico, musicista e insegnante

•13 febbraio: Pina Monne, pittrice e artista

L’ingresso è gratuito