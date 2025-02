OLBIA. Sketch ispirati alla quotidianità e al contatto con la gente, battute semplici e genuine capaci di strappare un sorriso a chiunque. Dietro la “vita social” di Giuseppe Ciccio Dessena, imprenditore olbiese di 52 anni, titolare insieme alle sorelle e ai genitori degli storici “Ciccio Market” e “Ciccio Service”, dal soprannome ereditato da suo padre, c’è semplicemente la voglia di divertire e regalare leggerezza.

“La mia attività su TikTok, Instagram e YouTube è nata quasi per caso, insieme alle mie due figlie e mia moglie – racconta Ciccio -. Nei video che metto online mi ispiro a situazioni reali, a quello che mi succede ogni giorno, e mi diverto. Sapere di riuscire a trasmettere buonumore a chi mi segue è la soddisfazione più grande”.

Travolto da un’inaspettata popolarità, riceve messaggi da ogni parte d’Italia e persino dalla Svizzera. “C’è anche chi mi ferma per strada per una foto. Fin dai primi video ho sempre voluto trasmettere un valore in cui credo profondamente: l’educazione. Non mi piace quando si prendono in giro le persone. Si può ridere e scherzare ma il rispetto non deve mai mancare – sottolinea il 52enne -. Buongiorno, buonasera e grazie sono parole che chi lavora a contatto con il pubblico non dovrebbe mai dimenticare. Per me è fondamentale accogliere i clienti con gentilezza, farli sentire a casa”.

Lo stesso approccio che porta nei suoi video, dove il divertimento non è mai offensivo e ogni battuta è pensata per far sorridere senza ferire. Nei suoi filmati si respira l’umorismo tipico della Sardegna, quello schietto e diretto, capace di raccontare la realtà senza forzature.

E se il suo pubblico continua ad aumentare, il motivo è chiaro: in un mondo sempre più frenetico e digitale, la semplicità vince ancora. “Un sorriso, un gesto di cortesia, una battuta azzeccata possono cambiare la giornata di chiunque – dice Ciccio -. Ed è questo che cerco di fare ogni giorno”.