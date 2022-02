OLBIA: La Sasn (Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti) va verso la chiusura. Si tratta dell’unico ambulatorio dell’Isola per visite di controllo e assistenza sanitaria di marittimi e personale di volo.

“Con la chiusura dell’ambulatorio in via Campidano – dice un cittadino olbiese – si crea un disagio per tutti i marittimi sardi, in quanto è unico in tutta la Sardegna. Per l’ennesima volta i sardi sono figli di un Dio minore”.