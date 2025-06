OLBIA 28 giugno 2025 – Sabato 28 giugno alle 18:00 si concluderà il ciclo “Il Tempo dei Giudicati. Viaggio nelle capitali degli Judikes sardi”. L’appuntamento finale della rassegna culturale si terrà nell’aula magna del Consorzio UniOlbia di via Porto Romano, dopo le tappe di Cagliari, Oristano e Ardara.

L’evento, promosso dall’Associazione Itinera Romanica – Amici del Romanico con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, presenterà il volume “Il tempo dei Giudicati. La Sardegna medievale dal X al XV secolo d.C.” curato da Sabrina Cisci, Rossana Martorelli e Giovanni Serreli per la casa editrice Ilisso di Nuoro nel 2023.

Il libro raccoglie i contributi di studiosi che analizzano il periodo giudicale attraverso prospettive multidisciplinari, utilizzando fonti storiche, artistiche, architettoniche e materiali. Un approccio scientifico che restituisce complessità a un’epoca spesso semplificata nei manuali scolastici.

A presentare il volume sarà il professor Mauro Ronzani, ordinario di Storia Medievale presso l’Università di Pisa. Saranno presenti anche i curatori del volume. “L’incontro di Olbia conclude un ciclo che ha inteso restituire centralità storica alle antiche capitali giudicali, rinnovando l’interesse per un patrimonio culturale ancora poco conosciuto ma profondamente identitario” sottolinea Giuseppina Deligia, presidente dell’associazione.

La scelta delle città non è casuale: ciascuna rappresentava il cuore pulsante di uno dei quattro giudicati che divisero la Sardegna medievale. Cagliari per il Giudicato di Cagliari, Oristano per quello di Arborea, Ardara per il Giudicato di Torres e ora Olbia, antica capitale del Giudicato di Gallura.