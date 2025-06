OLBIA. La Capitaneria di Porto cambia gli orari di apertura al pubblico per dedicare più risorse alla vigilanza marittima. Una decisione che segna l’inizio della stagione dei controlli intensificati lungo le coste del nord Sardegna.

Fino al 14 settembre prossimo, gli uffici amministrativi della Capitaneria modificheranno temporaneamente i propri orari per consentire al personale militare di concentrarsi maggiormente sull’attività operativa sia a terra che in mare. Gli uffici Naviglio, Diporto, Contenzioso, Demanio Marittimo, Gente di Mare e Pesca saranno aperti al pubblico esclusivamente il martedì e giovedì, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

La modifica organizzativa si inserisce nell’ambito dell’ Operazione Mare e Laghi Sicuri 2025, disposta dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. L’obiettivo è intensificare le attività di controllo lungo il litorale e nelle acque del Compartimento marittimo di Olbia, in vista dell’aumento del traffico marittimo e della presenza di bagnanti caratteristico del periodo estivo.

Particolare attenzione sarà rivolta all’Area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo, ecosistema che richiede un impegno costante per garantirne la tutela ambientale. I controlli si estenderanno su tutto il territorio di competenza della Capitaneria olbiese, coprendo un’ampia porzione di costa nord-orientale della Sardegna.

Per eventuali esigenze amministrative urgenti e improcrastinabili, sarà possibile fissare un appuntamento contattando telefonicamente l’ufficio di interesse. La Capitaneria ricorda inoltre l’importanza dei numeri di emergenza 112 e 1530, attivi 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale per segnalare situazioni di pericolo in mare.