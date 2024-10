★VIDEO★ OLBIA. Le moto d’acqua del mondiale di Aquabike scaldano i motori. Da venerdì 16 giugno con la Pole position, e fino a domenica 19 il Grand Prix of Italy organizzato da H2O Racing, sotto l’egida della IUM, dalla Regione Sardegna e dal comune di Olbia, ritorna nello specchio acqueo di fronte al molo Brin.

La tre giorni è stata presentata alla stampa questa mattina nell’area Paddock. Hanno partecipato Nicolò Sangermano, promoter dell’evento e founder della H2O Racing, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, l’assessora allo Sport del Comune Elena Casu, insieme ai rappresentanti della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza.

Saranno circa 125 i piloti della varie categorie, provenienti da 25 nazioni diverse, a darsi battaglia per aggiudicarsi il titolo italiano e incassare punti preziosi per la conquista del mondiale. Anche per questa edizione si punta a rispettare l’ambiente con la piantumazione di alberi, in località stabilite, che vanno a compensare l’emissione di Co2 durante la gara. Tra le novità anche il “battesimo” della prima moto d’acqua elettrica da competizione in programma domani (venerdì 16) alle 12:00 (> vedi qui il programma completo).

Nel corso della conferenza è stato annunciato il ritorno della Formula 1 di Motonautica a Olbia. I bolidi sull’acqua saranno in città in una gara da non perdere alla fine del prossimo settembre. Di seguito il video ▼