OLBIA. Cresce l’attesa in città per la grande manifestazione di Karate, in programma il 1° e il 2 aprile, che porterà per la prima volta in terra sarda centinaia di atleti provenienti da tutta Europa e dalla Repubblica di San Marino.

Sono oltre 700 gli atleti iscritti accompagnati da decine di tecnici e gruppi sportivi come quello delle Fiamme Oro, e ancora: ufficiali di gara, coach, gruppo arbitrante Sportdata e presidenti di giuria nazionali che parteciperanno al Sardinia Open di Karate sotto l’egida della Fijlkam

La location scelta, con il patrocinio del comune di Olbia, è il palazzetto dello sport del Geovillage. Durante la manifestazione si vedranno all’opera anche i giovanissimi karateki che si allenano nelle nostre palestre sarde, pronti a battersi per onorare la bandiera dei 4mori in Sardegna.

Tra gli organizzatori, Sardinia Open Karate Fijlkam, World Wellness Sorso del M°Fabio ldini, Csk Olbia del M° Lino Manzoni, Comitato Regionale Fijlkam Settore Karate, M° Sergio Setzu .

La gara è valida per il ranking Nazionale. Sabato 1° aprile 2023 Kumite combattimento. Domenica 2 aprile 2023 Kata (forma).