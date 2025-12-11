Olbia 12 dicembre 2025 – È in programma lunedì 22 dicembre alle 19:00, al MusMat, “Cantare il Natale”, un percorso musicale dedicato alle tradizioni natalizie del mondo.

La serata vedrà protagonista la cantante Carla Denule insieme al quartetto formato da Samuele Desogus (chitarre), Simone Desogus (percussioni) e Fabrizio Figoni (tastiere) e Paola Denule (voce). Il gruppo guiderà il pubblico attraverso canti provenienti da diversi Paesi europei come Inghilterra, Spagna, Francia e Italia, con un passaggio dedicato alla Sardegna. Il viaggio musicale proseguirà poi in Medio Oriente con brani in lingua ebraica legati al tema della pace per concludersi in America.

L’esibizione proporrà alcuni dei più conosciuti canti natalizi nelle loro molteplici lingue e varianti, mantenendo però un unico filo conduttore: il desiderio di pace nel mondo. L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione.

