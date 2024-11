OLBIA. Da diversi mesi il bellissimo piazzale Francesco De Rosa ad Olbia è letteralmente preda di camperisti che in attesa dell’imbarco vi sostano anche diversi giorni e depositano rifiuti negli angoli più nascosti del parcheggio.

Il piazzale è alberato e rappresenta un fiore all’occhiello per ordine, pulizia e area parcheggi (privati) ma quando inizia la stagione estiva arrivano turisti con “la casa appresso” che non sapendo dove lasciare i loro rifiuti, in maniera clandestina e nelle ore più impensate, disseminano sacchetti di immondizia dove capita.

Un cittadino residente nella zona, prevedendone l’azione, ha seguito a distanza una signora residente nel Lazio che è uscita dal suo camper con due enormi buste di spazzatura e con nonschalance le ha depositate in un angolo della piazza.

“Signora perché lascia qui la sua spazzatura incurante del fatto che questa è una piazza e non un centro di raccolta dei rifiuti?”, le ha chiesto indignato.

Presa d’improvviso l’intervistata risponde candidamente che si tratta della spazzatura di due giorni e non la può trattenere nel suo camper, poi corregge il tiro e dichiara: “Qui ho visto altri depositi e pensavo che fosse un centro di raccolta”. A quel punto la signora viene invitata gentilmente a riportare le buste nel suo camper e la stessa ha eseguito anche se a malavoglia e borbottando. C’è poco da illudersi: con tutta probabilità ha ripetuto il gesto successivamente assicurandosi di non essere vista.