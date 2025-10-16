Olbia 16 ottobre 2025 – Si svolgerà sabato 19 ottobre la nuova edizione della “Walk for the Cure”, la camminata per la prevenzione e la salute femminile che ogni anno richiama centinaia di partecipanti. L’iniziativa, sostenuta dal comune e dal Mater Olbia Hospital, coinvolge scuole, associazioni e cittadini in una giornata di partecipazione e sensibilizzazione.

«Questa iniziativa rappresenta un momento importante di unità e consapevolezza per la nostra città – ha dichiarato Settimo Nizzi -. Siamo orgogliosi di sostenere un evento che promuove la salute e coinvolge attivamente scuole, associazioni e cittadini».

«La Walk for the Cure di Olbia è ormai un appuntamento fisso in cui pazienti, volontari e comunità ospedaliera si ritrovano per testimoniare che oltre la malattia ci sono le persone» ha spiegato Sonia Bove, referente della Chirurgia Senologica del Mater Olbia Hospital.

L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, conferma la collaborazione tra Mater Olbia Hospital e Komen Italia, rappresentata da Cristina Senes, e da Pierluigi Maria Rinaldi, direttore dell’UOC di Radiologia. Con una donazione di 10 euro sarà possibile ricevere la maglietta ufficiale dell’evento: i fondi raccolti saranno destinati ai progetti di Komen Italia nel Nord Sardegna.