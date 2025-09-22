Olbia 22 settembre 2025 – Un gesto concreto che rompe la consueta indifferenza del mondo imprenditoriale olbiese verso le sorti dell’Olbia Calcio. La società biancolbese ha annunciato oggi che un imprenditore cittadino, da sempre vicino ai colori bianchi, ha deciso di mettere a disposizione dell’Avis di Olbia ben 200 abbonamenti, che verranno gestiti dall’associazione secondo i propri criteri.

Si tratta di un contributo che non solo alleggerisce il peso finanziario della società, ma porta anche il numero complessivo degli abbonati a quota 500: una cifra significativa, forse un record per il club. Nel comunicato ufficiale, l’Olbia Calcio sottolinea: “Sono 200 gli abbonamenti messi a disposizione dei donatori di sangue dell’Avis Olbia. È questo l’omaggio fatto da un imprenditore storicamente vicino all’Olbia Calcio 1905, che ha preferito rimanere anonimo. Un segno tangibile che in città qualcosa sta cambiando e che il lavoro del Comitato di sostegno sta iniziando a produrre i frutti sperati”.

La società ringrazia pubblicamente per l’iniziativa, definita un esempio virtuoso da seguire: “La speranza è che questo gesto inneschi un percorso positivo e che altri operatori decidano di fare la loro parte. L’obiettivo è riempire il Nespoli di ‘Olbiesità’, sempre nel rispetto delle squadre ospiti”.

Per una realtà che vanta 120 anni di storia, il sostegno del tessuto imprenditoriale locale rimane un nodo cruciale. Finora, la città-porto del nord Sardegna ha mostrato una certa distanza, lasciando il peso della gestione a pochi appassionati. Questa donazione, invece, dimostra che con piccoli contributi diffusi si può costruire qualcosa di grande, restituendo all’Olbia il sostegno che merita.