Olbia Calcio si riparte. Potrebbe essere questo il nuovo titolo per la prossima stagione dei Guardiani del Faro. Nell’afosa sala stampa del Bruno Nespoli si è tenuta oggi la presentazione dell’Olbia Calcio. A fare gli onori di casa Benno Reaberche con un italiano ancora con ampi margini di miglioramento presenta la prossima stagione partendo dai ruoli apicali, dal nuovo addetto stampa (Carolina Bastiani) e, soprattutto, dal nuovo allenatore.

Partiamo proprio dall’ultimo punto per soddisfare la curiosità di tifosi e sportivi. Lucas Gatti – come dalle nostre pagine già annunciato – sarà il nuovo allenatore dei bianchi per la stagione 2025/26. Un ritorno gradito per il coach argentino che nel mese di ottobre prese il posto dell’esonerato Marco Amelia e che, per via delle condizioni di salute del padre Hugo Gatti – grande portiere dell’albiceleste – dovette lasciare la panchina bianca dopo solo cinque partite. Il mister argentino non fa mistero del fatto che ad Olbia si è trovato bene e ringrazia quanti sono stati vicino alla squadra, società ed un grazie va anche all’ex tecnico Ze Maria.

Ripartiamo da Benno Reaber che ci racconta la nuova struttura societaria, sia nella parte puramente sportiva che in quella organizzativa e amministrativa. Mentre scorrono alle sue spalle le slides ci viene fatto un sunto dei costi gestionali del campionato appena concluso e i dati raccontano che i tesserati per la prima squadra sono stati ben 36 di cui 5 con famiglia a carico. I dipendenti non tesserati ammontano a 14 unità, mentre i costi per hotel e ristoranti si confermano introno ai 120 mila € e le spese di trasferta toccano 130 mila €. Poi è la volta dei servizi di consulenza (170 mila €), i costi per i servizi (150 mila €) e costi per la manutenzione dello stadio (110 mila €).

In chiusura la voce stipendi si attesta a 1.400.000 € per un totale di 2.080.000 € con cui la Swiss Pro ha gestito il traguardo della salvezza in serie D.

Benno Reaber, ringrazia pubblicamente il sindaco Settimo Nizzi, tutta l’amministrazione comunale e la Regione Sardegna. I grazie si sprecano verso calciatori, tifosi, appassionati e cittadini di Olbia, poi è la volta degli sponsor, insomma un momento di ringraziamento generale.

Su una diapositiva ancora in fase di costruzione ci viene riepilogata la struttura societaria con Benno Reaber presidente del CdA, Manuel Gonzalez director of football che avrà alle sue dipendenze Fabrizio Lucidi responsabile del settore giovanile e una figura ancora da individuare che seguirà il settore femminile.

Il tema si sposta subito sulle strutture a disposizione e qui ci sono le prime novità; tutto ruoterà attorno al Nespoli. Nei locali sottostanti le tribune verranno trasferite tutta la parte amministrativa ed il Nespoli per ora diventerà unico punto di riferimento per la prima squadra e il calcio femminile. Sicuramente sono in fase di studio altre soluzioni che implementeranno le strutture già a disposizione.

Altro aspetto importante sarà la gestione della ristorazione per la prima squadra e tutti i calciatori che saranno aggregati al gruppo; ci sarà un locale mensa allo stadio che, durante le gare interne, fungerà da hospitality.

Uno spazio importante viene dato al settore giovanile dove l’Olbia continuerà la partnership con la Bruno Selleri a cui si affiancherà un altro settore giovanile marchiato Olbia Calcio.

Quindi gli obiettivi del settore giovanile saranno: visione internazionale e progettualità, filosofia di calcio, valorizzazione di giovani, accordi di affiliazione e presenza cosmopolita. Tutto sotto la direzione di Fabrizio Lucidi per la parte Olbia Calcio e Francesco (Checco) Milia per la Bruno Selleri.

Uno spazio all’interno della conferenza stampa è stato riservato a Carlo Giua, preparatore atletico made in Olbia che oltre a ribadire la sua olbiesità ha illustrato la tecnologia attraverso cui viene gestita la parte tecnico/atletica.

Durante l’incontro sono state presentate le maglie – uguali a quelle della scorsa stagione – a cui si aggiungerà la maglia per i 120 anni.

Poi è stata la volta di Francesco Milia, punto di riferimento per l’affiliata B. Selleri, ex calciatore delle giovanili e della prima squadra dell’Olbia che ha volutamente posato l’accento su cosa significhi per le nuove leve calcistiche giocare nell’Olbia. Crescere nelle giovanili dell’Olbia e ambire a vestire la maglia della prima squadra.

Finalmente la parola è stata data al tecnico Lucas Gatti e al direttore tecnico Gonzalez che alle domande dei cronisti hanno risposto così.

Mister, quali saranno i calciatori confermati?

Alla domanda rivolta al mister risponde il direttore area tecnica Manuel Gonzalez. “Come direttore, ho già comunicato ai giocatori esclusi che non rientrano più nel progetto Olbia. Ora stiamo lavorando sulle conferme ed il commitment del mister sarà importante. La mia idea è quella di mantenere la base dei calciatori con cui abbiamo finito lo scorso campionato (Ragatzu, Biancu, Buschiazzo, De Grazia, Costanzo, Maspero, Arboleda ndr)”.

Interviene Lucas Gatti: “Ho avuto modo di seguire l’Olbia anche dopo la mia uscita di scena e devo ammettere che la squadra è stata implementata con elementi di valore, per cui si ripartirà da quella base. I nuovi arrivi hanno migliorato molto il gruppo e adesso la struttura è migliorata molto rispetto a come l’avevo lasciata. Ora bisogna aggiustare il tiro”.

Direttore (Gonzalez) qual è l’obiettivo dichiarato per il prossimo campionato?

“L’obiettivo è alzare tutte le probabilità perché questa squadra possa vincere il campionato”.

Mister Gatti, partendo dall’assunto che la squadra che ha finito il campionato sarà la base di partenza per questa stagione, in quali ruoli pensa sia opportuno intervenire per supportare la squadra?

“Adesso la rosa è abbastanza equilibrata, dobbiamo trovare gli under che dovranno essere funzionali al nostro progetto. Penso ad un sostegno sugli esterni bassi, ad un altro centrale, un vice Maspero – cosa che non guasta – e poi quei due o tre elementi che dal punto di vista della prestazione ci dia la possibilità di avere dei ricambi competitivi. Poi io sono abituato a fare le partitelle 11 contro 11 per cui chiederò di avere gli elementi in grado di assecondare questa scelta. Mentre il mio vice sarà Matias Mantilla”.

L’obiettivo delle domande si sposta ora su Benno Raeber a cui viene chiesto se la componente minoritaria in società è stata liquidata oppure ancora detiene il 30% del capitale sociale. “Nulla è cambiato rispetto ad allora – risponde il presidente del CdA – per cui si va avanti così”.

Benno, come dice lei, non si fa calcio senza soldi. Com’è la situazione attuale perché nel corso della stagione abbiamo visto di tutto, pagamenti di stipendi arretrati, difficoltà finanziarie, scioperi e la presentazione del fantomatico turco per la risoluzione dei problemi. Qual è la situazione dell’Olbia dal punto di vista economico?

“Molto di quello che è stato detto non si può nascondere e parte di questo – oltre a problemi oggettivi – è da ascrivere anche ad una cattiva comunicazione, per questo motivo stiamo facendo tanti cambiamenti ma sicuramente non possiamo fare sparire i problemi creati negli ultimi dieci anni. Ci stiamo lavorando. Ma se la domanda doveva essere: è meglio quest’anno o l’anno scorso? Direi senza dubbio quest’anno”.

Insomma, anche questa volta i presupposti sembrerebbero buoni, ma già in altre occasioni ci siamo trovati in simili situazioni. Ora la parola passa ai fatti perché oltre al dichiarato sarà opportuno verificare l’agito ed il rispetto delle dichiarazioni fatte in primis dal direttore area tecnica che punta diritto alla promozione in serie C.

In sintesi, se sono rose – prima o poi – fioriranno.