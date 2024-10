Dopo lo sciogliete le righe del 30 aprile all’interno dell’Olbia Calcio tutto tace, ma solo apparentemente. Presidente, direttore Area Tecnica e tutto lo staff non hanno mai staccato la spina e continuano giorno dopo giorno a lavorare per allestire il dream team che affronterà l’ottavo campionato consecutivo in serie C.

Il presidente Alessandro Marino nell’ultima conferenza stampa è stato chiaro: “sceglieremo prima il nuovo tecnico, individueremo lo staff con cui dovrà collaborare, passeremo poi al vaglio i contratti in scadenza e infine cercheremo gli elementi giusti per rafforzare la squadra che ha finito in crescendo il campionato appena concluso”.

Sembra tutto facile e semplice ma non è così. Partiamo dallo snodo principale, l’allenatore. I nomi che si rincorrono sono tanti e rimbalzano da varie parti d’Italia, noi abbiamo provato a seguire gli indizi che ci vengono esplicati dall’immagine in testa all’articolo per cercare di definire l’identikit del nuovo coach.

Partiamo dal Colosseo che – come tutti sanno – si trova a Roma; quindi, il nostro personaggio potrebbe essere un allenatore o giocatore passato per questa città. Roma o Lazio?

L’immagine seguente ritrae il famoso balcone di Giulietta e Romeo però nessuno dei due giocava a calcio e ricordiamo che il Verona dovrà fare gli spareggi per la salvezza. Chissà!

I nostri indizi passano poi per il Partenone in Grecia, anche qui il nostro protagonista potrebbe aver transitato per lavoro in territorio di Atene. Da escludere sicuramente “il piè veloce” Achille e Aiace Telamonio. La chiave invece potrebbe trovarsi nell’ultima immagine che raffigura la piazza più importante di Bolzano.

Per concludere le città indiziate sono Roma, Verona, Atene e Bolzano. Il nuovo allenatore potrebbe avere anche un profilo greco, a Olbia da qualche giorno gira con insistenza un nome ma sarà proprio lui? E’ proprio vero “tutte le strade portano ad Olbia”.