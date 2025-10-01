Olbia 1 ottobre 2025 – Un brindisi che guarda avanti. Con l’edizione 2025 di “Benvenuto Vermentino” Olbia non celebra soltanto il vino simbolo della Gallura ma getta le basi per una programmazione ancora più ambiziosa: è già in cantiere infatti il “Mese del Vermentino”, progetto che allargherà il raggio dell’iniziativa coinvolgendo l’intero nord Sardegna.

“La settimana del Vermentino”, presentata alla stampa con una scenografia a tema allestita all’esterno del museo archeologico tra botti e richiami al mondo del vino, animerà la città fino al 5 ottobre con degustazioni, spettacoli, masterclass e il Premio enoletterario Vermentino. L’evento è promosso dalla Camera di Commercio di Sassari e da Promocamera, insieme al comune di Olbia e il Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG, e con il sostegno di Confcommercio e altri partner.

Oltre 90 le cantine partecipanti, più di 50 le attività commerciali coinvolte e un programma che intreccia enologia, gastronomia, artigianato e turismo. Le giornate prevedono degustazioni tecniche guidate dai sommelier AIS, mostre di artigianato artistico, esperienze in cantina e momenti di confronto sui temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici.

Tra gli appuntamenti di punta il “Benvenuto Vermentino Show” con degustazioni abbinate a eccellenze culinarie, la shopping night del 3 ottobre e il percorso esperienziale nel cuore della città, che il 4 ottobre trasformerà corso Umberto e via Regina Elena in una grande vetrina del vino con etichette provenienti non solo dalla Sardegna ma anche da Liguria, Toscana e Corsica. Grande attesa anche per la nona edizione del Premio enoletterario Vermentino, anche quest’anno con la conduzione di Nerì Marcorè.

Durante la presentazione della manifestazione, il presidente di Promocamera, Francesco Carboni, ha ricordato come l’idea nacque undici anni fa come progetto europeo: “Oggi è un volano di marketing territoriale che unisce vino, cultura e turismo. L’obiettivo è generare valore duraturo per le imprese e consolidare l’immagine dell’Isola”.

“Si tratta di una manifestazione che ha radici profonde ma che guarda al futuro – così Luigi Chessa, direttore di Promocamera -. Lavoriamo già al ‘Mese del Vermentino’ per fare in modo che tutto il nord Sardegna possa crescere grazie a un evento che Olbia ha saputo trasformare in punto di riferimento”.

Secondo il sindaco Settimo Nizzi, “Olbia è il palcoscenico naturale del Vermentino, ambasciatore della nostra identità. Questa settimana speciale valorizza territorio ed eccellenze, confermando la capacità di fare sistema”. Marco Piro, presidente del Consorzio di tutela, ha rimarcato: “In questa settimana parleremo di viticoltura e cambiamenti climatici, sfide decisive per garantire la sostenibilità della DOCG”.

Per Attilia Medda dell’Associazione Italiana Sommelier “Più si lavora in squadra, più la manifestazione cresce, e così l’evento acquisisce un carattere nazionale”. Olbia guarda dunque oltre la singola settimana di eventi e punta a costruire un percorso stabile, capace di rendere il vitigno gallurese un vero protagonista della scena enologica italiana.