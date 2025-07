OLBIA 13 luglio 2025 – Sarà Beppe Convertini a guidare la seconda edizione de “La Nuit des Étoiles”, l’evento di danza più prestigioso della Sardegna. Il conduttore radiotelevisivo, volto noto di Rai 1 e Rai Radio 2, salirà sul palco di piazza Crispi sabato 26 luglio alle 21:30 per presentare una serata che promette di rinnovare il successo dello scorso anno.

Al fianco di Convertini ci sarà Anbeta Toromani, confermata come madrina dell’evento dopo la prima edizione. La manifestazione ha già conquistato critica e pubblico portando la magia del balletto ai massimi livelli nel suggestivo scenario del Golfo di Olbia.

La direttrice artistica Mavi Careddu ha costruito un cast di assoluto rilievo con dieci stelle internazionali. Tra i protagonisti spicca Polina Semionova, étoile dello Staatsballett di Berlino, affiancata da artisti provenienti dai teatri più importanti d’Europa. Sul palco si esibiranno anche Martin ten Kortenaar (primo ballerino di Berlino), Leticia Dias Domingues (prima ballerina solista del Royal Ballet di Londra), Francisco Serrano (ballerino solista del Bayerisch Staatsballett di Monaco) e Elisabeth Tonev (principal del Dutch National Ballet di Amsterdam).

Completano il cast Giorgi Potskhishvili (primo ballerino del Dutch National Ballet), Erina Yoshie (ballerina solista del Hungarian National Ballet di Budapest), Jorge Barani (primo ballerino della Opera Națională di Bucarest), Martina Arduino e Marco Agostino (primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano).

“Credo che la danza sia davvero un’arte straordinaria – dichiara Convertini -. Mi è capitato di vedere tanti spettacoli al Teatro alla Scala di Milano, soprattutto esibizioni di Roberto Bolle”. Il conduttore sottolinea come la Sardegna rappresenti “una delle terre più belle al mondo” e come eventi del genere permettano di “intrecciare l’eleganza della danza con le eccellenze culturali del territorio”.

La manifestazione si inserisce nel solco delle tradizioni culturali sarde, creando un dialogo tra arte contemporanea e radici locali. Il galà sarà preceduto dalla XXVI edizione della Vetrina Coreografica di Danza, concorso internazionale in programma dal 18 al 20 luglio sempre a Olbia.

I biglietti sono disponibili al prezzo di 30 euro fino a esaurimento posti. L’acquisto è possibile online sul sito www.lanuitdesetoiles.it o fisicamente presso la Stage One in via D’Annunzio 1. L’evento è realizzato con il sostegno della Regione Sardegna, del comune di Olbia e della Fondazione di Sardegna.