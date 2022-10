OLBIA. Benvenuto Vermentino guarda all’estero e per l’edizione 2022, in programma dal 17 al 23 ottobre, supera i confini nazionali.

Tra le iniziative della Settimana del Vermentino sono in programma, nelle date del 22 e del 23 ottobre, 130 incontri tra rappresentanti di aziende estere e oltre 20 cantine locali. “Nell’evento di quest’anno proponiamo un format collaudato ma con qualche novità rispetto al passato” ha dichiarato il presidente di Promocamera, Francesco Carboni.

Dieci, tra buyer e importatori del centro e nord Europa, dalla Svizzera alla Danimarca e alla Germania, assaggeranno i vini delle cantine che hanno aderito all’iniziativa e per l’occasione si parlerà esclusivamente inglese. “La manifestazione, iniziata a livello locale – ha sottolineato Daniela Pinna, presidentessa del Consorzio di Tutela del Vermentino -, è diventata poi regionale, nazionale, fino a guadagnare un’impronta internazionale”.

Il press tour è fissato dal 20 al 22 ottobre. Sei giornalisti della stampa estera visiteranno, in quelle date, la Gallura. Un’occasione per far conoscere oltremare l’immagine di questa parte di Sardegna attraverso il lavoro degli esperti dell’informazione.

“La parola Vermentino è dolce e chiunque riesce a pronunciarla, indipendentemente dalla lingua che parla. La scorsa edizione è stata comunque un successo perché venivamo dalla pandemia. Quella pre covid fu particolarmente bella. C’erano tantissimi turisti per le vie della città e – ha concluso la Pinna – ci auguriamo di rivedere tutta quella gente anche quest’anno”.

La conferenza stampa di presentazione della Settimana del Vermentino (> leggi qui il programma), si è tenuta questa mattina presso la Camera di Commercio. Oltre a Francesco Carboni e Daniela Pinna, erano presenti Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio, Francesco Carboni, presidente di Promocamera, Daniela Pinna, presidentessa del Consorzio di Tutela del Vermentino, Maria Amelia Lai, vice presidente della Camera di Commercio, Marco Balata, assessore al Turismo del comune di Olbia.

L’aspetto internazionale dell’evento riguarderà anche le degustazioni guidate organizzate dall’AIS giovedì 20 e venerdì 22 ottobre. Per l’occasione, infatti, sarà presente una delegazione degli Stati Uniti che giungerà sull’Isola appositamente per conoscere il progetto Benvenuto Vermentino, studiarne i motivi del successo e riproporlo nel proprio Paese.

Leggi anche: