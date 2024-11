OLBIA. Nel tardo pomeriggio si è verificato un incidente in via Vittorio Veneto, all’altezza dell’incrocio con via Liguria. Per cause da accertare dalla Polizia Locale di Olbia, una Smart si è scontrata con una motocicletta guidata da un giovane, successivamente trasportato in ospedale in codice giallo dall’ambulanza della ASL. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla completa rimozione dei veicoli.