OLBIA. Con la sottoscrizione dell’accordo tra l’assessora regionale del Lavoro Desirè Manca e la società Atitech arriva la stabilizzazione per i primi 40 dipendenti ex Air Italy.

La società Atitech, accolta e sposata la proposta dell’assessora del Lavoro, si è impegnata ad assumere 20 lavoratori a tempo indeterminato entro il 30 settembre di quest’anno e ad assumerne altri 20 entro il 31 dicembre di quest’anno.

“Sin dal mio insediamento, avvenuto solo tre mesi fa, ho lavorato per trovare una soluzione fattiva e poter dare una risposta immediata e concreta ai lavoratori ex Air Italy – dichiara Manca – da anni coinvolti nel vortice di una vertenza importante e apparentemente con poche prospettive di risoluzione.

Oggi sono molto soddisfatta di questo risultato che consentirà, per il momento ad un primo gruppo di lavoratori, di avere un’occupazione stabile e al tempo stesso alla Regione Sardegna di mantenere in casa le proprie altissime professionalità”.

I primi quaranta neo assunti, residenti o domiciliati in Sardegna, avranno come sede di lavoro Olbia, città in cui si trovano i due hangar dedicati alla manutenzione degli aeromobili gestiti da Atitech, colosso del settore nella manutenzione in Italia.

“L’assessorato del Lavoro – fanno sapere dalla Regione Sardegna – grazie alla deliberazione di Giunta approvata lo scorso 31 luglio, contribuirà alle assunzioni attraverso l’erogazione di bonus assunzionali e incentivi per la formazione professionale”.