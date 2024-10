★VIDEO★ OLBIA. La principale azienda indipendente di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) del mercato EMEA, Atitech, ha firmato un accordo strategico con Alisarda Real Estate Srl per l’utilizzo degli hangar Avio1 e Avio2 dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda. L’annuncio è stato dato durante un evento all’aeroporto di Olbia, con la partecipazione di autorità locali e dirigenti di Atitech e Geasar. Il contratto decennale prevede la realizzazione di sei baie di manutenzione di base e due per la ristrutturazione degli interni dei jet privati. Atitech è stata scelta attraverso una selezione internazionale che ha coinvolto oltre 30 aziende specializzate.

Il presidente e amministratore delegato di Atitech, Gianni Lettieri, ha sottolineato l’importanza strategica della posizione geografica dell’aeroporto di Olbia e ha annunciato che il progetto utilizzerà personale ex Air Italy.

“Ci avvarremo del personale della ex Air Italy e faremo leva sulla formazione di nuove risorse, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni regionali e gli istituti superiori locali del settore tecnico e aeronautico – ha detto Lettieri -. È un progetto molto ambizioso, che punta a realizzare qui in Sardegna un polo delle manutenzioni per jet privati unico in Italia in grado di guardare con fiducia al futuro nella piena consapevolezza che si tratta di un disegno perfettamente in linea con l’attuale tessuto economico e produttivo del luogo”.

Il progetto, che dovrebbe iniziare nei prossimi mesi con le prime attività di manutenzione leggera, è stato negoziato con il supporto legale interno di Atitech e dello Studio Pavia e Ansaldo per Alisarda. La società di consulenza CBRE ha assistito nella selezione dell’affidatario.

Silvio Pippobello, AD del Gruppo Geasar, ha espresso ottimismo per il futuro dell’aeroporto e del territorio, sottolineando il valore aggiunto dell’aeronautica nella regione. L’accordo rappresenta una continuazione dell’eredità avviata dal Principe Aga Khan 60 anni fa, con una visione che combina tecnologia, innovazione e formazione locale.

“La manutenzione aeronautica è sempre stata il fiore all’occhiello del nostro territorio – ha dichiarato Pippobello – e siamo sicuri che con Atitech continuerà a rappresentare, anche in futuro, un’attività strategica per la Sardegna, grazie al suo alto valore aggiunto e al grande contenuto in termini di tecnologia e innovazione. Elementi questi che si sposano perfettamente con la vision aeroportuale e coi programmi formativi e industriali del territorio”.

A suggellare l’accordo questa mattina presso lo scalo sardo, un evento tuttora in corso – apertosi con i saluti istituzionali del sindaco di Olbia Settimo Nizzi e con quelli della Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dalle due assessori al Lavoro e ai Trasporti, Desiré Manca e Barbara Manca, e dal vicepresidente e assessore al Bilancio, Giuseppe Meloni – a cui hanno preso parte, attraverso la tavola rotonda condotta dal giornalista Davide Mosca, lo stesso Gianni Lettieri (presidente Atitech); Alberto Solinas dDirettore Enac aeroporti Sardegna); Silvio Pippobello e Mario Garau (AD Alisarda srl). Di seguito il servizio ⬇️