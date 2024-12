OLBIA. L’associazione culturale Mediterrarte propone la manifestazione “Aspettando teatro a tutto tondo VII”, un’anteprima natalizia della rassegna teatrale per le scuole “Teatro a tutto tondo” la cui XIII edizione partirà a gennaio.

Per le festività, mercoledì 11 e giovedì 12 dicembre nella sala parrocchiale della chiesa di San Michele andrà in scena “Aspettando… Babbo Natale”, spettacolo della compagnia Teatro del Corvo rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria. La rappresentazione, che unisce narrazione, burattini e oggetti scenici, propone due racconti legati alla vigilia di Natale: “Sveglia, è Natale” di Stephen Gammel e “Polar Express”.

Lo spettacolo sarà replicato in un appuntamento pomeridiano dedicato alle famiglie, nell’ambito della rassegna “Mamma, papà, andiamo a teatro!”, venerdì 13 dicembre alle 17:30 presso il centro culturale Suentu Lab, in via Basilicata 24/26.