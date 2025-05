OLBIA. Un passaggio decisivo per la realizzazione della nuova strada a quattro corsie tra Olbia e Arzachena. L’Assemblea Plenaria della Commissione Tecnica per le Valutazioni Ambientali di VIA e VAS ha espresso il proprio parere favorevole al progetto, ponendo le basi per l’avvio dei lavori di un’opera attesa da decenni.

“Finalmente è arrivato il parere positivo per la quattro corsie Olbia-Arzachena – afferma il deputato della Lega Dario Giagoni -. Una notizia molto attesa che porta stabilità e sicurezza a un intero territorio”.

Il parlamentare ha sottolineato l’importanza strategica dell’intervento per la mobilità e l’economia della Gallura, dopo anni di blocchi e incertezze: “Gli interventi di miglioramento rappresentano priorità assolute per rispondere alle esigenze del territorio e risolvere i problemi di mobilità dei Sardi, dopo decenni di troppi no. Una risposta esaustiva che fa svanire i timori dopo 20 anni di silenzio. Restituiamo finalmente dignità ai piccoli territori”.

Secondo Giagoni, oltre a migliorare la viabilità, la nuova infrastruttura avrà ricadute anche sulla sicurezza ambientale: “Le strade sicure e scorrevoli riducono inoltre gli incendi. L’attenzione del Ministro Matteo Salvini è per tutto il territorio sardo e finalmente possiamo annunciare la posa del primo importante mattone che dà il via a un’opera fondamentale per l’economia di tutta la Gallura”.

“Siamo davanti alla realizzazione di una promessa elettorale, un sogno assoluto che ho inseguito in tutti i modi e che finalmente potremmo vedere realizzato” ha concluso.