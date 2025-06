La felicità non è un caso ma una scelta. Lo sosteneva Louise Hay, la guru americana del pensiero positivo scomparsa nel 2017 che con il suo metodo rivoluzionario ha trasformato l’esistenza di milioni di persone in tutto il mondo. Ora questo straordinario percorso di crescita personale arriva anche in Sardegna grazie a due insegnanti certificate.

Rita Abeltino di Olbia e Maria Bianco di Torino guideranno dal 16 giugno al 17 dicembre il corso “Heal Your Life – Puoi guarire la tua vita”, un seminario di dieci incontri online sulla piattaforma Zoom. Ogni sessione durerà due ore e si svolgerà ogni tre settimane, per un viaggio di sei mesi alla scoperta del proprio potenziale interiore.

Il metodo Hay affonda le radici nel bestseller “Puoi guarire la tua vita”, pubblicato nel 1984 e diventato un fenomeno mondiale con oltre 50 milioni di copie vendute. Il libro è stato tradotto in 25 lingue e distribuito in 33 Paesi, rappresentando ancora oggi il manuale di riferimento per chiunque voglia superare i blocchi emotivi e rivoluzionare la propria esistenza.

La filosofia si basava su un principio fondamentale: “Quando ci amiamo davvero tutto funziona nella nostra vita”. Le due docenti certificate, accreditate da Hay House e approvate dalla stessa Louise Hay quando era in vita, proporranno un percorso teorico-pratico ed esperienziale. L’obiettivo è far conoscere ai partecipanti gli strumenti per attingere alla propria saggezza interiore e sviluppare il massimo potenziale personale.

Per informazioni è possibile contattare tramite WhatsApp il numero 3482588530 oppure scrivere alle mail ra.formazione@gmail.com e mb200970@gmail.com. Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook “Aspirations – La pagina di Rita Abeltino”.