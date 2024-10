Olbia. Il Partito Socialista Italiano ha indicato l’avvocato Arrigo Delaria quale segretario cittadino del PSI per il Comune di Olbia.

Arrigo Delaria, avvocato, esperto legale in nuove tecnologie nel pool di esperti dell’EDPB (European Data Protection Board, Garante Europeo della protezione dei dati personali), pluriennale esperienza professionale a livello europeo sia in studi legali che nell’amministrazione governativa (servizio legale dell’Unione Europea); è membro della International Association Privacy Professionals ed è referente ai Assodata per la Regione Sardegna.