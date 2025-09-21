Olbia 21 settembre 2025 – L’associazione Prospettiva Donna prenderà parte allo sciopero per Gaza in programma lunedì 22 settembre e parteciperà al corteo che partirà alle 10:30 da piazza Crispi e arriverà di fronte al municipio di Olbia.

“Esprimiamo la nostra più ferma condanna nei confronti del massacro in corso nella Striscia di Gaza – fanno sapere da Prospettiva Donna – dove la disumanizzazione è diventata sistematica: la vita di bambine e bambini non ha valore. Nascono sotto assedio, crescono sotto le bombe e con la fame, muoiono. Ogni scuola bombardata, ogni ospedale distrutto, ogni famiglia spezzata contribuisce all’annichilimento di un popolo: non solo nel corpo, ma anche nella memoria, nella speranza, nella possibilità stessa di esistere.

Le urla di dolore dei bambini e delle bambine di Gaza riecheggiano nella coscienza del mondo, mentre la tanatopolitica – la politica della morte – trionfa: spinge al riarmo, alimenta le guerre, incombe sulle nostre vite lasciandoci smarritə e impotenti”.

L’associazione olbiese, presieduta da Patrizia Desole, sottolinea che “C’è una matrice comune che lega le guerre, le discriminazioni, le violenze sulle donne e l’oppressione dei più vulnerabili: è il potere che distrugge, domina, annienta. È lo stesso potere che arma i conflitti, che violenta i corpi, che umilia le donne, che mette a tacere chi non ha voce, che pretende il controllo sulla nuda vita e sui corpi. Di fronte a tutto questo non possiamo restare in silenzio.

Aderiamo con convinzione allo sciopero – sottolineano da Prospettiva Donna – per condannare il genocidio che il governo di Benjamin Netanyahu sta compiendo a Gaza e per sostenere la Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale di solidarietà e resistenza”.